Bieke Ilegems: “Je denkt dat het tijdverlies is, maar uiteindelijk win je er juist tijd mee.” — © Dirk Alexander

Vier levenstips? Geen probleem. Maar compact? Haast onmogelijk, beseft presentatrice/actrice Bieke Ilegems, die net driehonderd bladzijden heeft gevuld over hoe we meer zin, ziel en sprankel in ons bestaan kunnen krijgen. Fuck(ing) perfect heet het boek van de vrouw die ons voorbij een kabbelend leven probeert te krijgen.