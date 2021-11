Kontaveit vervoegt Muguruza in de finale WTA Finals

Anett Kontaveit (WTA 8) heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag geplaatst voor de finale van de WTA Finals in het Mexicaanse Guadalajara. De Estse versloeg in haar halve eindstrijd de Griekse Maria Sakkari (WTA 6) na twee uur en vier minuten tennis in drie sets (6-1, 3-6 en 6-3).

In de finale neemt de 25-jarige Kontaveit het op tegen de 28-jarige Spaanse Garbine Muguruza. Muguruza nam eerder op de avond in een volledig Spaans duel in twee sets (6-3 en 6-3) de maat van Paula Badosa (WTA 10).

Kontaveit pakte eerder op de WTA Finals de groepswinst in poule ‘Teotihuacan’. Ze verloor in het laatste groepsduel wel in twee sets (6-4 en 6-4) van Muguruza.

De Estse is de laatste maanden erg goed op dreef op het WTA-circuit. Ze won sinds september vier toernooien (Cleveland, Ostrava, Moskou en Cluj).

De WTA Finals moeten het dit jaar doen zonder grote namen als de Amerikaanse Serena Williams, de Japanse Naomi Osaka en de Australische nummer één van de wereld en titelhoudster Ashleigh Barty. Barty gaf na een lang seizoen aan rust nodig te hebben. De Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 2), in afwezigheid van Barty het topreekshoofd, sneuvelde in de groepsfase.

Elise Mertens en haar Taiwanese partner Su-Wei Hsieh plaatsten zich afgelopen nacht voor de finale van het dubbelspel in Guadalajara. Mertens en Hsieh wonnen in twee sets (6-2 en 6-2) van de Japanse tandem Shuko Aoyama en Ena Shibahara. In de finale komen Mertens en Su-Wei Hsieh opnieuw uit tegen de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova. Die wonnen in de groepsfase het onderlinge duel al eens met 6-3 en 6-1.