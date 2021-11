Stephen Curry imponeert opnieuw bij Golden State Warriors: “Dit was een Hall-of-Fame-niveau”

Met Stephen Curry als uitblinker hebben de Golden State Warriors dinsdagavond in New York de Brooklyn Nets verslagen. Het topduel in de NBA eindigde in 99-117, mede dankzij 37 punten van Curry die zijn voormalig ploeggenoot Kevin Durant aftroefde.

Curry was goed voor liefst negen driepunters voor de Warriors die kort voor de pauze de wedstrijd in handen namen. Daar konden James Harden (24 punten) en Durant (19 punten) niets aan veranderen. Met de winst verstevigde Golden State haar koppositie in de Western Conference. De Warriors tellen tot dusver twaalf overwinningen en twee nederlagen.

De ploeg van coach Steve Kerr lijkt daarmee weer een serieuze titelkandidaat nadat het de afgelopen twee seizoenen de play-offs miste. Zondag hadden de Warriors verrassend verloren van de Charlotte Hornets. “Dit was een goed antwoord van ons”, zei Curry na afloop. “Hier leren onze jonge spelers van. We hebben laten zien hoe we ons kunnen revancheren.”

Durant was vol lof over Curry: “Hij is een meester in wat hij doet. Dit was een Hall-of-Fame-niveau”, klonk het met respect.

Tegelijkertijd behaalde Utah een knappe 120-85 zege tegen Philadelphia. Rudy Gobert was met 15 punten en 17 rebounds opnieuw moeilijk af te stoppen. De Sixers leken hulpeloos zonder de geblesseerde Joel Embiid.

De LA Clippers ten slotte versloegen San Antonio met 106-92, dankzij een uitmuntende Paul George (34 punten).