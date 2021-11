Roger Federer staat nog zeker een half jaar aan de kant

Roger Federer (ATP 16) denkt pas halverwege volgend jaar zijn rentree te maken op de tennisbaan. Deelname aan de Australian Open in januari sluit hij uit, nadat eerder zijn coach Ivan Ljubicic de kans daarop als bijzonder klein had ingeschat.

Federer verklaarde tegenover Zwitserse media “extreem verrast” te zullen zijn als hij komende zomer op tijd fit is om deel te nemen aan Wimbledon, het toernooi dat de inmiddels 40-jarige Zwitser acht keer won.

Federer is herstellende van verschillende knieoperaties. Hij kwam afgelopen zomer op Wimbledon voor het laatst in actie kwam. De twintigvoudig grandslamwinnaar strandde op het gras in Londen in de kwartfinales. Enkele weken later moest hij weer een operatie aan één van zijn knieën ondergaan.