Jeugdauteur leest voor in Tongerse scholen

Het boek ontstond op vraag van Hermans kleinzoon Guus die vroeg: “Bompa, jij schrijft boeken, hé? Schrijf eens een boek over ons.”Hermans – auteur van enkele romans en documentaire boeken - wimpelde de vraag in eerste instantie af, maar besloot bij nader toezien toch een poging te wagen. Vier weken later was “Guus & Luuk in Arteria” een feit. Het boek vertelt het verhaal van Guus en Luuk, twee kapoenen uit Hasselt, die terecht komen in een magische wereld. Die blijkt vervloekt te zijn en het zou kunnen dat beide jongens de lang voorspelde bevrijders zijn. Na een aantal hachelijke avonturen moeten de jongens beslissen of ze hun leven willen opofferen om de vloek definitief op te heffen en ervoor te zorgen dat de Arterianen na duizenden jaren opnieuw ouder kunnen worden en kinderen kunnen krijgen. “Guus & Luuk in Arteria” is een pretentieloos avonturenverhaal dat lezers tussen 8 en 15 jaar enkele uren leesplezier kan bezorgen. Maar ook de volwassenen die het (proef)lazen raakten in de ban van het verhaal. Het is een heel leuk boek. Het is grappig met veel fantasie. Je kan je er helemaal inleven. Het gaat over jongens, maar het is ook geschikt voor meisjes. (Lotje, 10 jaar)Het is een fijn boek met een leuk verhaal. Het is spannend en het maakt me op iedere bladzijde nieuwsgierig naar wat de jongens nog verder gaan beleven, wat er allemaal gaat gebeuren. (Phebe, 13 jaar)Intussen is Dirk Hermans bezig aan het vervolg: “Chaos in Arteria – een nieuw en spannend Guus & Luuk-verhaal”. Het boek telt 110 bladzijden en kost € 17,95. Het is te bestellen via www.vertelpuntuitgevers.be, bol.com en Standaard Boekhandel.