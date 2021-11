Buurderij Geetbets komt met nieuw concept

Mensen kiezen vaak voor snel, makkelijk en goedkoop ook op het vlak van eten. Buurderij Geetbets zorgt voor een wekelijks afhaalpunt van verse groenten, fruit, vlees- en zuivelproducten recht van bij de lokale boer. Met hun nieuw concept “Oere noen tussen Gete en Velpe” willen ze de mensen bewustmaken dat er heel wat lokaal geproduceerd wordt en dat je ook rechtstreeks bij de boer kan kopen. Daarnaast is het ook de bedoeling van de box om de lokale landbouwers een gezicht te geven en om korte keten te promoten. "Vanuit de provinciale landbouwkamer ondersteunen we graag initiatieven die onze lokaal geproduceerde producten en onze landbouwers in de kijker zetten. Mensen vergeten soms wie er achter elk product in de winkel of in een maaltijdbox zit en vooral dat het product al een enorme afstand heeft afgelegd, terwijl er lokaal zoveel lekkers te vinden is", aldus Tom Dehaene, gedeputeerde landbouw en streekproducten provincie Vlaams-Brabant.Er zijn 3 verschillende boxen beschikbaar, elk met een recept en ingrediënten voor een hoofdmaaltijd en een dessert op basis van lokale landbouwproducten. U kan kiezen uit drie verschillende gerechten, er is voor ieder wat wils u heeft de keuze uit varkensvlees, rundsvlees of kip. Voor deze box sloegen Buurderij Geetbets en enkele landbouwers uit de 4 TGV-gemeentes de handen in elkaar. Dit zijn de gemeenten tussen Gete en Velpe, namelijk Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw. De maaltijdbox bevat dus enkel producten van boeren uit de buurt. Zo komt het varkensvlees van Duroc De Riegel in Kortenaken, de kip van De Winning in Kortenaken. Het rundsvlees haalt de Buurderij van De Vaerendriesch in Hoeleden. Voor zuivel werken ze samen met Melkerhei in Linter. De groenten zijn afkomstig van Bio bij Bernd uit Geetbets en De Winning uit Kortenaken. Voor het fruit deden ze beroep op het bio-fruitbedrijf Vanthienen en Fruitbedrijf Morren ook gelegen te Kortenaken. De recepten voor de box komen van Björn Van Renterghem, een gekende chef-kok uit de streek ook bekend van het VTM-programma ‘Snackmasters’. Bovendien heeft hij heel wat ervaring in toprestaurants en is hij kok van de Familie-crew. De boxen zijn te bestellen vanaf deze week en af te halen op woensdag 1 december op een van de afhaalpunten in elke TGV-gemeente. Voor meer informatie kan u terecht op de Facebook-pagina van Buurderij Geetbets.Elien Vanhaekendover