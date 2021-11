Argenta sluit 62 geldautomaten nadat criminelen opnieuw automaat proberen te kraken om al het geld te stelen

Criminelen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een poging tot jackpotting gedaan bij een Argenta-kantoor in de Antwerpse gemeente Dessel. Dat meldt de politie. Het is nog niet duidelijk of hun poging om geld uit de automaat te krijgen succesvol was.

Jackpotting is een criminele daad waarbij de computer van een geldautomaat gemanipuleerd wordt om al het geld dat erin zit vrij te geven. De bewakingsfirma kreeg afgelopen nacht melding dat het alarm afging in het Argenta-bankkantoor in Dessel. Daar bleek de bankautomaat beschadigd, maar het is niet duidelijk of de poging tot jackpotting succesvol was. Een onderzoek is geopend.

Afgelopen weekend vond een soortgelijk incident plaats bij een gelijkaardige Argenta-bankautomaat in Sint-Niklaas. Toen werd er geen buit gemaakt door de snelle interventie van de bewakingsfirma. Als reactie op die feiten sluit Argenta vandaag de 62 automaten van dit type tot er verdere beveiligingsmaatregelen genomen zijn.