Andy Peelman wordt opnieuw vader: tweede dochtertje op komst

De vrouw van Peelman is al twintig weken zwanger. Feline, hun dochtertje van twee, wordt in april grote zus. De acteur en presentator vertelde nog dat het kindje wellicht tweetalig opgevoed zal worden, zoals bij Feline ook al het geval was. “We staan erop dat ze goed zal kunnen communiceren met de familie van Tine in Duitsland.”

