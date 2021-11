Euforie is groot in Nederland: na nipte WK-kwalificatie wordt Oranje plots zelfs gebombardeerd tot outsider

Nederland heeft zich dinsdagavond op het nippertje geplaatst voor het WK 2022 in Qatar. Oranje won op de slotspeeldag van de WK-kwalificaties van Noorwegen (2-0) en mag zo na de blamage van het gemiste WK 2018 opnieuw naar de Wereldbeker. In Nederland bombarderen ze hun nationale trots prompt tot outsider voor de wereldtitel.

“Grillig Oranje niet als favoriet maar als outsider naar WK”, dat schrijft Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf na de nipte WK-kwalificatie van Oranje. Voor het eerst sinds 2014 zal Nederland aantreden op het WK voetbal en dat maakt duidelijk wat los bij onze Noorderburen. “De geschetste onvoorspelbaarheid van dit Oranje is tegelijk een kracht en een zwakte. (...) Dit team kan van elk land in de wereld winnen, maar net zo goed verliezen”, staat er verder nog te lezen.

AD had dan weer lof voor kapitein Virgil van Dijk. “Er waren 13 minuten gespeeld toen Virgil van Dijk één van zijn eerste duels aan ging. Hij zette Morten Thorsby zo kordaat van de bal af, dat de Noor in het strafschopgebied van Oranje even beduusd op keek. Hij coachte zijn ploegmaats alsof hij in de Kuip een militaire operatie in onherbergzaam gebied leidde. Korte commando’s. Duidelijke richtlijnen. Staccato stijl.”

De buitenlandse media was iets minder euforisch. De Britse Daily Mail zag dat “Oranje richting het EK strompelde. De twee laatste succesvolle kwalificatiecampagnes, waaronder die voor het afgelopen EK, gingen nog niet van harte.”