Goed nieuws voor de Rode Duivels: nog wat langer nummer 1 op FIFA-ranking na gelijkspel tussen Argentinië en Brazilië

Argentinië heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag geplaatst voor het WK in Qatar. Met Lionel Messi in de basis speelden de Argentijnen 0-0 tegen Brazilië. Dankzij het gelijkspel blijft België nog wat langer nummer 1 op de FIFA-ranking. Brazilië moest immers winnen om de Rode Duivels van de troon te stoten.

Brazilië had zich vorige week dankzij een zege op Colombia al verzekerd van een ticket voor het WK in Qatar en afgelopen nacht plaatste dus ook Argentinië zich. De Argentijnen hadden tegen Brazilië, zonder Neymar (dijbeenblessure), aan een punt genoeg om zeker te zijn van kwalificatie, door het puntenverlies van Colombia en Chili.

Messi stond na een blessure voor het eerst sinds oktober aan de aftrap en dwong Alisson in het slot nog tot een prima redding, maar verder kon hij zich nauwelijks onderscheiden in San Juan in een matige partij. Fred trof voor Brazilië de lat en ook Vinicius en Cunha kregen kansjes, maar verder viel er niet veel te beleven.

Argentinië blijft na het gelijkspel tweede in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks en heeft met vijf duels te gaan een voorsprong van twaalf punten op nummer vier Colombia, dat een duel meer heeft gespeeld. De Colombianen speelden gelijk tegen Paraguay (0-0) en Chili verloor van Ecuador (0-2). Brazilië blijft door het gelijkspel bij de rivaal ongeslagen in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie.

Na het gelijkspel van de Rode Duivels in Wales had Brazilië de kans om over België naar de 1ste plaats op de FIFA-ranking te wippen. Daarvoor had de Seleçao dan wel moeten winnen. De Rode Duivels blijven zo dus nog even op hun troon.