Vakbondsacties politie: agenten voeren actie aan kerncentrale Tihange

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de politie voert woensdagochtend actie aan de kerncentrale van Tihange (Hoei), in de provincie Luik. Het gaat om de derde dag op rij dat de agenten op verschillende plaatsen in land actievoeren. Ze eisen onder meer een loonsverhoging.

Een 50-tal vakbondsmilitanten blies om 6 uur verzamelen aan de kerncentrale. Die wordt net als de andere nucleaire sites in het land steevast bewaakt door agenten van de Directie Beveiliging (DAB) van de federale politie.

Maandag voerden de agenten actie op Koningsdag tijdens het Te Deum aan de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Dinsdag volgde protest op de kleine ring in de hoofdstad en waren er stiptheidsacties in de luchthavens van Zaventem, Charleroi en Luik.

Het vakbondsfront van VSOA, NSPV, ACV en ACOD startte deze week met de dagelijkse protestacties, die meer dan twee maanden zouden aanhouden. Met stiptheidsacties, protest, grondige verkeerscontroles en dies meer protesteren ze onder meer tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Ook zitten de onderhandelingen over een loonsverhoging muurvast. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten. Een onderhandelingscomité, waarbij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aanwezig was, bracht vorige week de verschillende partijen niet dichter bijeen.