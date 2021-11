Gedaan met publieke oorlog: Kanye West en Drake begraven strijdbijl om beruchte gangsterbaas vrij te krijgen

De Amerikaanse rapper Kanye West en zijn Canadese collega Drake, allebei wereldsterren, hebben het bijgelegd. Ze deden dat in de villa van die laatste in Toronto. Ze verenigen hun krachten nu voor een benefietconcert, met één doel: Larry Hoover, de beruchte gangster uit Chicago, uit de gevangenis krijgen.

Tussen Kanye West, de Amerikaanse rapper en producer, en de Canadese rapper Drake heeft het nooit echt geboterd. Sinds 2008 liggen de twee wereldsterren, die allebei al miljoenen platen verkocht hebben, voortdurend in de clinch. Hun ruzie begon in 2008 toen Kanye meegewerkt had aan een kritisch lied over Drake van Pusha T, waarna de twee op sociale media een publieke oorlog voerden.

Die doofde langzaam uit, maar de voorbije twee jaar schakelden de twee een versnelling hoger. Het kwam zelfs tot wederzijdse bedreigingen, ook aan het adres van kinderen, waardoor Kim Kardashian (de ex-vrouw van Kanye, nvdr) zelfs tussenbeide kwam. De fans smulden van de vete en er ontstonden steeds meer twee duidelijke kampen. Fan zijn van allebei is een doodzonde, zo zeggen die aanhangers zelf.

Larry Hoover

En toch is aan die vete een einde gekomen na dertien jaar. Dat bewijzen foto’s die beide rappers op Instagram deelden en een filmpje van Kanye West in zijn verhaal op Instagram. Een week nadat Kanye Drake had opgeroepen om in december samen een benefietconcert te geven en het daarom nu al bij te leggen, blijkt de Canadees de gewezen Amerikaanse presidentskandidaat in zijn indrukwekkende huis in Toronto uitgenodigd te hebben.

Op dat concert zullen de twee, samen met onder meer J Prince, pleiten voor de vrijlating van Larry Hoover. Dat is een beruchte crimineel uit Chicago die sinds 1973 zes levenslange gevangenisstraffen uitzit voor onder meer moord, samenzwering, afpersing, fraude en het leiden van een criminele groepering vanuit de gevangenis. Geen koorknaapje, maar volgens steeds meer Amerikanen wel iemand die ondertussen wel genoeg geboet heeft voor zijn misdaden. Kanye West, niet toevallig een goede vriend van Larry Hoover Jr., had toenmalig president Donald Trump in 2018 zelfs gevraagd Hoover gratie te verlenen. Trump ging daar toen niet op in. Nu voegt ook Drake zich bij de beweging die ijvert voor de vrijlating van Hoover.

