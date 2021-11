Volvo Car Gent legt band stil door tekort aan chips: tweede keer deze week geen productie

Volvo kampt -zoals andere autofabrikanten- met leveringsproblemen door het wereldwijd tekort aan semi-conductoren en andere onderdelen. Dat zorgt al enkele maanden voor haperingen in de productie. Bij Volvo Gent werken zowat 6.500 werknemers; de Gentse fabriek is de grootste industriële werkgever van Vlaanderen. Het is niet onverwachts dat er dit kwartaal nog problemen zijn met de hoogtechnologische productie. Ook andere autofabrikanten kampen met problemen. Het is nog niet duidelijk of er ook volgende week productiehaperingen zullen zijn bij Volvo Car Gent. Bij die andere belangrijke producent van voertuigen in de Gentse haven, Volvo Trucks, is te horen dat er voorlopig geen sprake is van nieuwe productieproblemen door het aanslepend tekort aan semi-conductoren.