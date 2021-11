Alle coronacijfers stijgen: gemiddeld meer dan 10.000 besmettingen per dag

In de week van 7 tot en met 13 november zijn in België gemiddeld 10.283 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. Het gaat om een stijging met 27 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt woensdagmorgen uit gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. De positiviteitsratio van de coronatests is gestegen tot 13,6 procent.

Ook het aantal ziekenhuisopnames vertoont nog altijd een opwaartse trend. Tussen 10 en 16 november werden gemiddeld 238,4 mensen per dag met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 21 procent meer dan een week eerder.

Daardoor bevinden zich intussen 2.693 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+25 procent in een week), van wie er 557 op de afdeling intensieve zorg liggen (+28 procent).

Voorts zijn van 7 tot en met 13 november gemiddeld 25,6 mensen per dag overleden na een besmetting met het coronavirus. Ook dat is een stijging in vergelijking met de week ervoor (+11 procent). Het totale dodental voor België bedraagt intussen 26.444.