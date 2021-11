Delegatielid van minister Verlinden in VS test positief op coronavirus

Een lid van de delegatie van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die momenteel een bezoek brengt aan de VS, heeft dinsdag positief getest op het coronavirus. Dat heeft een woordvoerster van de minister meegedeeld. Het delegatielid is in quarantaine gegaan.

Minister Verlinden en de andere leden van de delegatie hebben zich onmiddellijk laten testen. Zij bleken negatief. De minister en de delegatieleden zullen ook een tweede test laten afnemen, ten vroegste op dag zeven na het laatste hoogrisicocontact.

Annelies Verlinden is deze week in Washington, samen met de commissaris-generaal van de federale politie, Marc De Mesmaeker, en de directeur-generaal van het Crisiscentrum, Bart Raeymaekers. Er zijn ontmoetingen gepland met de vertegenwoordigers van verschillende veiligheidsdiensten en met de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas. Ook brengt Verlinden een bezoek aan de Verenigde Naties in New York.

Er wordt nu bekeken of de ontmoeting met minister Mayorkas woensdag nog zal kunnen plaatsvinden, of eventueel virtueel zal doorgaan.

Het is het eerste bezoek van een Belgische minister aan de Verenigde Staten sinds het land een week geleden de grenzen heropende voor internationale reizigers die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.