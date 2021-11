Louis van Gaal zorgt voor dé foto van WK-kwalificaties na triomf met Oranje: “Ik was even bang, maar dit is fantastisch”

Geen Louis van Gaal op de bank bij Nederland voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. De bondscoach sukkelt met zijn heup na een val met de fiets. Maar ook in zijn rolstoel was Van Gaal pertinent aanwezig.

Met een balpen, een blad papier en een telefoon in de aanslag zat Van Gaal in de tribune van de lege Rotterdamse Kuip. In skybox 31, om precies te zijn. En bellen dat hij deed, constant, om bij te sturen. Het resulteerde uiteindelijk in ee 2-0-overwinning en bijhorend WK-ticket.

“We hebben de wedstrijd negentig minuten gedomineerd en onder controle gehad. Noorwegen heeft misschien een halve kans gehad”, zei de Nederlander na afloop tegen de NOS. “Ik heb de ploeg in de rust gecomplimenteerd, maar ook gezegd dat ze wat meer naar voren moesten spelen. Niet te veel breed”, aldus de bondscoach. „We hebben in de tweede helft provocerende pressing gespeeld, waarmee we wat meer ruimte kregen. En daar hebben we de aanvallers natuurlijk voor.”

“De dag na Montenegro was de stemming wel een beetje down, toen was ik er wel even bang voor dat het misschien helemaal mis zou gaan”, gaf de bondscoach toe. “Maar al met al is het ondanks alles een fantastische week geweest. We hebben elkaar leren kennen met dieptepunten én hoogtepunten. We hebben vandaag twee goals gemaakt, en Jasper Cillessen heeft de nul gehouden. Hij is nadat hij er weer bijgekomen is fantastisch opgenomen in de groep. De groep heeft hem omarmd, het is geweldig gegaan.”

Van Gaal maakte nog maar eens duidelijk dat Oranje vanaf nu naar alle waarschijnlijkheid overschakelt op het 5-3-2-systeem. “Heb je de laatste 5 minuten gezien?”, vroeg hij aan een verslaggever van de NOS. Van Gaal doelde op het feit dat Oranje toen in die formatie voetbalde. In een counter sloeg Nederland toe en maakte Memphis Depay, op aangeven van Bergwijn, de 2-0.

Na afloop werd Van Gaal ook betrokken bij de vieringen van de Oranje-spelers. Wat een fantastische foto opleverde, eentje voor de geschiedenisboeken.

