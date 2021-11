Reservist Jannik Sinner droogt Hubert Hurkacz af op ATP Finals

De Italiaan Jannik Sinner (ATP 11), die zijn geblesseerde landgenoot Matteo Berrettini (ATP 7) verving, heeft weinig aanpassingstijd nodig gehad op de ATP Finals in Turijn. Hij versloeg dinsdag in zijn thuisland de Pool Hubert Hurkacz (ATP 9) in tweemaal 6-2. De wedstrijd duurde 1 uur en 28 minuten.

Titelverdediger Daniil Medvedev (ATP 2) won eerder dinsdag in dezelfde rode groep ook zijn tweede groepswedstrijd in Turijn. De Rus haalde het met 6-3, 6-7 (3/7) en 7-6 (8/6) van de Duitser Alexander Zverev (ATP 3), de kampioen van 2018. Medvedev had in zijn eerste wedstrijd van de rode groep Hurkacz (ATP 9) verslagen en heeft zijn ticket voor de halve finales nu helemaal beet, na het forfait van Matteo Berrettini.

De Italiaan had het dinsdagavond moeten opnemen tegen Hurkacz, maar ondervond te veel last van een blessure aan de buikspieren. Berrettini, die in zijn eerste duel in Turijn moest opgeven tegen Zverev, werd dus vervangen door zijn jonge landgenoot Jannik Sinner, eerste reserve op deze Masters.

In de groene groep won de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic maandag op de eerste speeldag van de Noor Casper Ruud (ATP 8) en was de Rus Andrey Rublev (ATP 5) te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4).