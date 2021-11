Muguruza verslaat Badosa in Spaans duel en stoomt door naar finale WTA Finals

Garbiñe Muguruza (WTA 5) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de WTA Finals in het Mexicaanse Guadalajara. De Spaanse versloeg dinsdag in de halve finales haar landgenote Paula Badosa (WTA 10) in tweemaal 6-3. De partij duurde 1 uur en 26 minuten.

Badosa plaatste zich voor de halve finales als winnares van de groep ‘Chichen Itza’. Muguruza, laureate van Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017), werd runner-up in de poule ‘Teotihuacan’. De Estse Anett Kontaveit (WTA 8), winnares van die groep, kijkt in de andere halve finale de Griekse Maria Sakkari (WTA 6) in de ogen. Sakkari eindigde als tweede in ‘Chichen Itza’.

De WTA Finals moeten het dit jaar doen zonder grote namen als de Amerikaanse Serena Williams, de Japanse Naomi Osaka en de Australische nummer één van de wereld en titelhoudster Ashleigh Barty. Barty gaf na een lang seizoen aan rust nodig te hebben. De Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 2), in afwezigheid van Barty het topreekshoofd, sneuvelde in de groepsfase.