REACTIES. Kevin De Bruyne tevreden met campagne, debutant Arthur Theate droomt al van meer

Kevin De Bruyne blij met WK-campagne

“Waarom wij uitgefloten werden? Engelse fans. (lacht) Als ik tegen hen spel ben ik niet geliefd. Ik denk dat we een redelijk goede match hebben gespeeld. We speelden met heel veel nieuwe jongens die voor de eerste keer samen op het veld stonden. We maakten hier en daar een fout. Maar de eerste helft was vrij goed. Een aantal details liepen minder, maar dat is niet abnormaal. Ik liep na mijn doelpunt naar de fans van Wales, ja. Ze waren tegen mij begonnen, ik scoor en doe iets terug. Dat is voetbal en maakt het plezant. In de tweede helft was het moeilijk als je veel begint te wisselen. Je voelt dat zij na een tijd blij zijn met een punt en voor ons was er ook minder druk. Veel spelers hebben voor het eerst minuten gemaakt dus het was niet slecht. Het was een goede campagne. We zijn eerste geworden. Het is belangrijk dat iedereen wat minuten heeft gekregen. Nu volle bak bij Manchester.”

LEES OOK.Drie conclusies van onze chef sport: “Martinez heeft nog altijd denkwerk achterin”

Debutant Arthur Theate: “Ik wil naar het WK”

“Ik ben blij”, aldus debutant Arthur Theate. “Ik ben fier. Voor mijn familie en mezelf. Dit is een groot moment. Jammer van dat tegendoelpunt wel, maar ik hou hier vooral goeie herinneringen aan over. Wat gebeurde bij de 1-1? De bal kwam in de zestien en Axel (Witsel, nvdr.) kan hem niet raken. Ik dacht van wel en daardoor schiet ik ernaast met mijn rechtervoet. Het was verwarrend. We hadden die fase beter moeten oplossen, jammer. Maar het had geen invloed op mijn verdere wedstrijd. Dat is voetbal, je moet verder gaan. We gaan naar het WK, dat is goed voor België en uiteindelijk het belangrijkste. Ik hoop erbij te zijn, natuurlijk. Ik moet nog veel leren en iedereen helpt mij, de bondscoach praat ook veel met mij. Ik ga er alles aan doen om erbij te zijn op het WK.”

LEES OOK.ONZE PUNTEN. Dirigent De Bruyne voetbalt zo makkelijk, Vanzeir toont lef bij debuut

© EPA-EFE

Bondscoach Roberto Martinez: “Alleen tegendoelpunt viel tegen”

Roberto Martinez: “Ik was tevreden. Als je zoveel veranderingen doorvoert op internationaal niveau is dat niet simpel. Maar de manier waarop we samen speelden en de manier waarop het doelpunt tot stand kwam, dat was goed. Met hoe we speelden in een vol stadion ben ik ook tevreden. Wales heeft een geweldig parcours in eigen huis. Ze verloren hier al 3,5 jaar niet meer denk ik. Dat is niet zonder reden dus ik ben zeer tevreden. Natuurlijk waren we soms niet perfect op elkaar afgestemd, maar we voetbalden goed tussen de twee strafschopgebieden. Alleen de laatste pass ontbrak soms. We vonden mekaar niet helemaal. Maar de manier waarop we de bal bijhielden, de manier waarop we karakter toonden. We hadden centraal altijd een man extra. De eerste basisplaats van Charles De Ketelaere was ook een succes. Hetzelfde geldt voor Arthur Theate. Dante Vanzeir viel voor het eerst in. Er zijn heel veel positieve punten. Kapitein KDB was uitstekend. Bij het tegendoelpunt missen we de controle, dat gebeurt in de emoties van de wedstrijd. Daar moeten we uit leren. Dat is denk ik het enige wat ik wil vergeten van deze wedstrijd. Verder speelden we als een team. Alle lof voor het werk van het team op training.”

LEES OOK.Rode Duivels en debutant Vanzeir sluiten WK-kwalificatiecampagne af met 1-1 gelijkspel in Wales