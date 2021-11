OVERZICHT. Deze Europese landen gaan samen met de Rode Duivels naar het WK in Qatar

Naast het gastland zijn deze tien Europse landen al zeker van een WK-ticket:

Denemarken

Duitsland

België

Frankrijk

Kroatië

Servië

Spanje

Zwitserland

Engeland

Nederland

Gaan naar de play-offs voor de drie resterende tickets (*reekshoofden):

Portugal*

Schotland*

Italië*

Rusland*

Zweden

Wales¨

Polen

Noord-Macedonië

Turkije

Oekraïne

Oostenrijk

Tsjechië

In de andere confederaties is de WK-kwalificatiecampagne nog volop aan de gang. Enkel Brazilië is in Zuid-Amerika al zeker een plekje in Qatar. Argentinië is er zeer dichtbij, daarna is het nog koffiedik kijken. In Midden-Amerika zijn ze nog maar halfweg (7 op 14 speeldagen), in Afrika zijn de tien landen die deelnemen aan de play-offs net bekend. Dat zijn Marokko, Senegal, Ghana, Egypte, Mali, DR Congo, Nigeria, Algerije, Kameroen en Tunesië. Ook in Azië zijn ze nog niet ver.