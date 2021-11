De Rode Duivels zitten in pot 1, maar wat weten we nog al over de WK-loting?

Die loting gaat door op 1 april 2022 en er gaan 32 landen in de trommel. Zij worden onderverdeeld in acht groepen van vier. De Rode Duivels mogen rekenen op een status als reekshoofd op basis van de wereldranglijst, die ze al ruim drie jaar aanvoeren. Ook gastland Qatar en de overige landen in de top zeven op de FIFA-ranglijst gaan dan in Pot 1.

Dat zijn op dit moment: België, Brazilië, Frankrijk, Italië, Engeland, Argentinië en Spanje. Van dit zevental valt Italië potentieel af aangezien de Europese kampioen play-offs moet spelen. Als de Azzurri het niet halen, dan gaat de nummer acht in Pot 1. Dat is echter Portugal, dat ook in de play-offs zit. Mexico is nummer 9 en halverwege goed op weg naar een WK-ticket in Midden-Amerika. Denemarken is tiende en plaatste zich voor de eindfase.

© AFP

Op het moment van de loting zullen ook nog niet alle gekwalificeerde landen gekend zijn. In juni worden immers nog twee intercontinentale play-offs gespeeld, terwijl het WK in Qatar plaatsvindt van 21 november tot 18 december 2022.

Maar voor de Europese landen is het nu al duidelijk dat, bij een naar waarschijnlijkheid nog weinig veranderde wereldranglijst, er enkele kleppers in Pot 2 zullen zitten. Wat dacht u van Nederland (FIFA 11) en Duitsland (FIFA 12)? En dus ook mogelijk Portugal als Cristiano Ronaldo en co de play-offs overleven en Italië niet. Ook Zwitserland (FIFA 14) is een optie. Kroatië (FIFA 18) zit mogelijk pas in pot 3, net als het verrassende Servië (FIFA 25).

De Rode Duivels hadden de voorbije grote toernooien het nodige geluk bij de loting. Twee keer kwamen ze Rusland tegen als tweede sterkste land. In 2016 op het EK verloren ze van Italië, twee jaar later op het WK versloegen ze Engeland.