Een zucht van opluchting in Nederland: Oranje plaatst zich voor WK in Qatar, Bergwijn is de held van de natie

De zenuwen stonden strak gespannen bij Oranje. Opnieuw een gemist WK? Stel je voor. Niet verliezen van de Noren, dat was de boodschap voor de troepen van de in een rolstoel zittende Louis van Gaal (heupproblemen na een val met de fiets, red.).

Maar een blitzstart leverde dat niet op. Integendeel: het eerste kwartier was nauwelijks om aan te kijken in de lege Kuip in Rotterdam. De aanwezige stewards zagen veel slechte passes en miscommunicatie, aan beide kanten. Zenuwen, zeker? Toen er toch eens gevaar werd gecreëerd, was Memphis Depay het eindstation. Maar tot twee keer toe knikte de parttime rapper een voorzet in de armen van de Noorse doelman Orjan Nyland.

In minuut 26, terwijl de Noren zonder Erling Haaland aanvallend geen voet aan grond kregen, dan toch een eerste échte kans. Arnaut Danjuma werd in de diepte gestuurd en kon gaan dribbelen. De krulbal van de gewezen Club Brugge-speler ging echter een half metertje naast. Noorwegen kreeg intussen te horen dat Turkije de 1-1 had gescoord tegen Montenegro, waardoor het eerste WK sinds 1998 virtueel in rook opging. Maar Jasper Cillessen voor de pauze bedreigen, nee dat was nog te moeilijk voor de mannen van bondscoach Stale Solbakken. Van Gaal zag vanuit zijn rolstoel dat zijn organisatie weinig moeite had met spits Alexander Sorloth (ex-AA Gent) en spelmaker Martin Odegaard (Arsenal). Resultaat: nul schoten op doel en amper 29% balbezit. Pijnlijk.

Bergwijn

Het antwoord van de Noorse bondscoach? Kristian Thorstvedt, de middenvelder van Genk. Logisch, want een speler die Van Gaal naar eigen zeggen graag in zijn team zou hebben. En kijk, na tien minuten in de tweede helft… een Noorse kans via Thorstvedt. Zijn poging ging echter rakelings voorlangs het Nederlandse doel. Opluchting bij Oranje want tussendoor was Turkije op voorsprong gekomen. Het horrorscenario was daardoor even dichtbij gekomen: een nederlaag tegen de Noren en een Turkse zege.

Tijd om zelf nog eens aan te vallen, dacht Steven Bergwijn. Maar Danjuma knalde onbeholpen over en naast het Noorse doel. Daarna viel de wedstrijd opnieuw stil, met Nederlands balbezit en lopende Noren. Pas in minuut 77 nog eens opwinding in de Kuip. Depay, na opnieuw een goeie actie van de snelle Bergwijn, kreeg de bal in twee keer echter niet binnen de palen. Tot frustratie van de aanvaller van FC Barcelona.

Het was wachten op een Noors slotoffensief, maar Oranje leek al lang blij met een verlossend puntje en bijhorend WK-ticket. Tot Tottenham-aanvaller Bergwijn nog eens zijn duivels ontbond. Hij knalde op aangeven van Danjuma de verlossende 1-0 droog in het dak van het Noorse doel. In het slot deed Depay er nog een tweede bij, op aangeven van man van de match Bergwijn.

Boeken toe voor de geblesseerde Haaland en co. Het met 2-1 winnende Turkije mag knokken voor een WK-ticket in de play-offs.

Frankrijk wint

In Groep D was Frankrijk al zeker van het WK, maar Les Bleus sloten hun campagne alsnog af met een overwinning. Finland ging met 0-2 over de knie, met dank aan de onvermijdelijke Karim Benzema en Kylian Mbappé. Daardoor mag Oekraïne, dat ook met 0-2 ging winnen bij Bosnië-Herzegovina, als nummer twee naar de play-offs.

