Jonge Duivels kunnen EK ruiken na 0-2-zege in Schotland

De Jonge Duivels kunnen het EK 2023 in Roemenië en Georgië nu echt ruiken. Dankzij de 0-2-zege tegen Schotland tellen ze 18 op 18 en zijn ze zeker van de top twee in groep I. Openda scoorde nog maar eens en ook Raskin pikte zijn goaltje mee. De play-offs richting EK kunnen de Belgen zo al niet meer mislopen en ze blijven ook in polepositie voor groepswinst.

De Jonge Duivels gingen in Schotland door op hun elan. Na hun 15 op 15 in deze EK-kwalificatie blaakten ze van het zelfvertrouwen. De Belgen dicteerden de wet en op het kwartier resulteerde dat in een eerste grote kans. Openda had met zijn snelheid een counter goed op gang gebracht en vond daarna de vrijstaande Vertessen in de diepte. Die trapte wild over, maar plots kregen de Belgen wel de ene kans na de andere.

Onana, Vertessen en ook Openda deden verschillende pogingen, maar ofwel werd hun schot geblokt, ofwel stond de Schotse doelman pal. Vooral Openda was een voortdurende gesel voor de Schotse defensie. De snelheid van de aanvaller is toch echt wel een wapen voor de Belgen. In de 40ste minuut kreeg hij zijn zesde doelpunt van deze EK-kwalificatie op een dienblad aangereikt nadat de Schotten een fout op Vertessen hadden gemaakt in de zestien.

Openda zette zich achter de bal en miste niet. Even later lokte de spurtbom een vrije trap uit aan de rand van de zestien, maar Verschaeren mikte het leer in de handen van de Schotse goalie.

Fout van Pletinckx

In de tweede helft probeerden de Schotten het evenwicht te herstellen. Na een fout van Pletinckx, die een bal te kort terug kopte op doelman Lammens, kwam Schotland ei zo na op gelijke hoogte. Maar de doelman van Club Brugge redde alsnog. Aan de overkant miste ook Raskin een reuzekans, al drongen de Schotten wel steeds meer aan. Maar net als tegen Turkije vorige vrijdag raakten de Belgen niet in paniek en speelden ze de wedstrijd volwassen uit. In het slot vonden Standard-ploegmaats Siquet en Raskin elkaar nog. Siquet zette voor, Raskin liep goed in en tikte de 0-2 tegen de netten. Boeken toe voor de thuisploeg.

Dankzij deze zege en het vijfde clean sheet op een rij blijven de Belgen doorstomen richting EK 2023. Ze hebben met 18 op 18 nog steeds een perfect rapport en zijn nu ook zeker dat ze bij de eerste twee eindigen in groep I. De play-offs kunnen hen dus niet meer mislopen, en ook de groepswinst met rechtstreekse EK-ticket is nog steeds binnen handbereik.

Schotland: Slicker, Doig (46’ Clayton), Mayo, Welsh (85’ Montgomery), Burroughs, High, Kelly (86’ Banks), Williamson, Fiorini, Middleton (60’ Mebude), Leonard

België: Lammens, Siquet (90+1 Sardella), De Winter, Pletinckx, Van der Brempt, Onana, Raskin (90+1’ Zaroury), Ndenbe, Verschaeren (74’ Kana), Openda (90+1’ Deman), Vertessen (65’ Balikwisha)

Gele kaarten: 39’ Doig, 42’ Mayo, 55’ Kelly, 78’ Kana, 80’ Ndenbe, 85’ Williamson, 90’ Mebude

Goals: 40’ Openda (pen. 0-1), 87’ Raskin (0-2)