Hopelijk beter dan die van ‘Friends’: ook ‘Harry Potter’-sterren komen samen voor reünie op tv

Het werd al een tijdje gefluisterd, maar dinsdag werd het ook officieel bevestigd. Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts wordt een feit. Filmmaker Chris Columbus krijgt gezelschap van Harry, Hermelien en Ron om terug te reizen naar Zweinstein, de magische school waar hun avontuur twintig jaar geleden begon.

“Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts zal een magisch verhaal vertellen met nieuwe, diepgaande interviews en gesprekken met de cast”, belooft HBO Max. “Fans worden uitgenodigd voor een magische reis doorheen een van de meest geliefde filmreeksen aller tijden.” Maar kan de streamingdienst die belofte waarmaken? Of wordt het eerder “iets zieligs, maar voor geld danst de beer”.

Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts zal op HBO Max te zien zijn om middernacht op 1 januari 2022, zodra de klok het nieuwe jaar inluidt. Het is nog niet duidelijk wanneer de reünie in België zal kunnen bekeken worden.

(pjv)