Lanaken

In overleg met het CLB heeft de directie van de Vrije Basisschool ’t Bieske in Gellik dinsdag noodgedwongen beslist om de school vanaf woensdag 17 november tot en met woensdag 24 november preventief te sluiten. Oorzaak: meer dan 40 kinderen van de 156 en nagenoeg de helft van het twintigkoppig personeel is besmet met het virus.