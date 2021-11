Dierenbeul jaagt zeven kogels in hoofd van kater: “Hoe kun je dit een jonge poes aandoen?”

Een dierenbeul heeft in de buurt van de Vossenbrugstraat in Beerse een kater zeven keer in het hoofd geschoten. Kater Momo (1,5) van Pieter Backx (26) en Joyce Smets (24) vecht momenteel voor zijn leven bij een dierenarts. De eigenaars reageren geschokt en dienen een klacht in bij de politie. “Dat begint bij een dier, maar waar eindigt dit”, vraagt Pieter Backx zich af.

De röntgenfoto’s van kater Momo spreken boekdelen. In zijn hoofdje zit duidelijk een zevental kogeltjes, wellicht uit een loodjesgeweer. Pieter Backx en zijn vriendin Joyce Smets uit de Vossenbrugstraat in Beerse zijn er het hart van in. Hun kat keerde zondagavond niet in zijn normale doen terug van een dagje buiten in de buurt van hun straat en Biehal. “Joyce zag meteen dat er iets mis was. Zijn neusje was kapot. We dachten eerst dat hij gevochten had met een andere kat of met een hond”, vertelt Pieter Backx. “Omdat zijn toestand niet echt beterde, zijn we maandagochtend meteen naar de dierenarts in Vosselaar gereden. Daar zijn voor alle zekerheid röntgenfoto’s genomen. Die beelden gaven ons een grote schok. In zijn hoofdje konden we duidelijk een zevental kogels zien. Ons leven stond gewoonweg stil toen we dat zagen.”

Overlevingskansen

Momo ligt sinds maandag onder medicatie ter observatie bij de dierenarts maar zijn toestand is bijzonder ernstig. Een specialist bekijkt woensdag of het huisdier onder het mes kan gaan en of die kogeltjes eventueel nog verwijderd kunnen worden. Pieter en Joyce hopen alsnog dat hun geliefde kat toch nog erdoor komt. “De kogels zijn door zijn neus gegaan waardoor zijn overlevingskansen heel klein zijn. Maar we blijven toch nog even hopen”, zegt Joyce Smets. “Ik snap niet dat iemand dit over zijn hart krijgt om een jong poesje dit aan te doen. Hopelijk kunnen we deze ziekelijke persoon snel vinden.”

Het koppel kan woensdag bij de lokale politie terecht om een aangifte te doen van de dierenmishandeling. Ze hebben geen enkel idee wie het op hun kat heeft gemunt. “Wellicht zijn de schoten afgevuurd uit een geweer waar een rolletje van zeven loodjes in kan en heeft hij of zij meerdere keren geschoten. Het waren geen bolletjes hagel die met een schot gelost kunnen worden”, denkt Pieter Backx. “Ofwel is Momo na het eerste schot buiten bewustzijn gegaan ofwel heeft de dader hem vastgehad. De dader is in ieder geval iemand die ze niet allemaal op een rij heeft. Dat begint bij het beschieten van een dier, maar waar eindigt dat?”

De röntgenfoto‘s bij de getroffen kater spreken boekdelen. — © RR

Strenge straffen

Het koppel hoopt dat de politie de dader vindt en dat de schutter ook bestraft wordt. Onlangs besliste Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) nog om de straffen voor dierenmishandeling of -verwaarlozing te verstrengen met boetes tot 800.000 euro en zelfs celstraffen tot vijf jaar. “Als de politie er geen werk van wil maken, stappen we rechtstreeks naar de minister”, zegt de katteneigenaar vastberaden. “Ons zoontje Eden is 2,5 jaar en is opgegroeid met onze kater. Hij was al over zijn poes aan het roepen en beseft goed dat er iets mis is.”