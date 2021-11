Facebook-groep en petitie om Gunther Levi en Martine Jonckheere in ‘Familie’ te houden: “Geen Peter, geen ‘Familie’”

“Wij eisen dat Gunther Levi bij Familie blijft!” Zo heet de Facebook-groep die dinsdag meteen werd opgestart nadat bekend raakte dat Gunther Levi (45) samen met zijn personage Peter Van den Bossche uit Familie zal worden geschreven. Ook Martine Jonckheere verdwijnt opnieuw uit de soap en met de actrice ook haar personage Marie-Rose.

Vooral dat Peter in de loop van het momenteel aan de gang zijnde 31ste seizoen verdwijnt, zit nogal wat fans hoog. Geen Peter VDB, geen familie!, zo klinkt het. Anderen dreigen de soap de rug toe te keren met “Peter moet blijven in Familie. Zo niet haak ik af”. Nog anderen hopen VTM alsnog op andere gedachten te brengen: “Mensen, we moeten bellen, mailen, schrijven naar de Medialaan en roepen aan de balie van VTM”.

Dinsdag in de vooravond waren al ruim 2.000 mensen lid geworden van “Wij eisen dat Gunther Levi bij Familie blijft!” en werd er ook een petitie opgestart om zowel Levi als Jonckheere aan boord te houden. VTM reageerde al op de site zelf, maar met de standaarduitleg die bij het afscheid van de personages en hun acteurs hoort: “Familie lijft uitpakken met verrassende wendingen en nieuwe spannende verhaallijnen. Verhaallijnen die nieuwe acteurs introduceren, maar ook het afscheid betekenen van vertrouwde personages. Je mag Peter en Marie-Rose wel nog een tijdje op het scherm verwachten.”

(jdr)