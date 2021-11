Gordon is antivaxers beu: “Dwazen die de economie naar de kloten helpen”

In een bericht op Instagram dat inmiddels alweer verdwenen is vergelijkt hij de situatie in de lage landen met die in de Verenigde Arabische Emiraten. “Hier zijn er momenteel minder dan 75 besmettingen per dag. Terwijl in Nederland liefst 15% zich niet wil laten inenten. Ik ben klaar met die mensen. Stop met dit bange beleid en armetierige gedrag jegens een groep vaccinatietegenstanders. Neem die injectie, dan zijn we er over een maand van af.”

(tove)