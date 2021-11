Saïd Boumazoughe uit ‘Grond’ en ‘Patser’ speelt mee in Hollywoodepos ‘Desert warrior’

Saïd Boumazoughe (34), momenteel te zien in de Play4-serie Grond, draait momenteel in Saudi-Arabië de film Desert warrior. Op de set van dat epos wordt hij vergezeld door ronkende namen als Sir Ben Kingsley en Anthony Mackie, bekend als ‘Falcon’ in de Marvelfilms.

Boumazoughe, voornamelijk bekend vanwege zijn rollen in de film Patser en de vorig jaar uitgebrachte Eén-serie GR5, is al enkele maanden bezig aan de opnames. De regie van de film is in handen van de Britse Rupert Wyatt, die in het verleden blockbusters als Rise of the planet of the apes draaide.

Het verhaal speelt zich af in het Arabië van de zevende eeuw en draait rond rivaliserende stammen die op een oorlog afstevenen. Boumazoughe verblijft nog tot midden december in Saudi-Arabië. “Hier heb ik laten zien dat ik meekan met de grote jongens”, klinkt het.