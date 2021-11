Sven Kramer meldt zich in olympisch seizoen af voor resterende World Cups schaatsen: “Zijn basis is toch te krap”

Sven Kramer laat de resterende World Cups van dit kalenderjaar aan zich voorbijgaan. De 35-jarige schaatser kiest voor een extra trainingsblok in de aanloop naar het belangrijke olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december in Thialf, en reist de komende weken niet af naar Stavanger, Salt Lake City en Calgary. “Hoewel zijn herstel voorspoedig is verlopen, is zijn basis toch te krap”, concludeert zijn coach Jac Orie.

Kramer deed de afgelopen weken mee aan trainingswedstrijden in binnen- en buitenland, de NK Afstanden in Thialf en de eerste World Cup van het seizoen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Vooral zijn laatste twee optredens op de vijf kilometer liepen allesbehalve naar wens. “We kiezen daarom voor een extra trainingsblok van zes weken, in onder meer het Italiaanse Collalbo”, vervolgt Orie. “Sven legt zijn volledige focus nu op het OKT.”

Een half jaar geleden werd de kopman van Team Jumbo-Visma geopereerd aan zijn onderrug, om de slepende pijn op die plek in zijn lichaam te verminderen. “In eerste instantie word je door zo’n medische ingreep wel even teruggeworpen”, vertelde Kramer in een eerder interview met De Telegraaf. “Het was ook best een risico, maar gelukkig ben ik er goed onder vandaan gekomen en word ik fysiek nog elke maand beter.”

© ISOPIX

De ervaren Fries heeft er nog steeds het volste vertrouwen in dat hij eind december op het moment suprême in topvorm verkeert en zet daar de komende weken alles voor opzij.

“Voor mij is op dit moment de belangrijkste vraag: hoe kom ik zo fit mogelijk aan de start op 26 december?”, schreef Kramer in zijn column van begin deze maand, eveneens in De Telegraaf. “Daarvan staat nu alles in het teken en het ligt nog steeds in de lijn der verwachting dat ik tegen die tijd veel beter zal zijn. Er zijn heel wat kapers op de kust, dat moge duidelijk zijn. Maar ik heb er onverminderd veel vertrouwen in dat het goed komt en ga deze uitdaging met alle liefde aan.”