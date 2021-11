BNXT League stelt geen wedstrijden meer uit omwille van coronabesmettingen

Op de Algemene Vergadering van de BNXT League is beslist dat vanaf 1 december geen wedstrijden meer kunnen worden uitgesteld omwille van corona-gerelateerde afwezigheid van spelers of coaches.

Momenteel is dat wel nog mogelijk als er drie of meer spelers (of beide coaches) niet aanwezig zijn vanwege een coronabesmetting. Conform het FIBA-reglement is een minimum van vijf spelers nodig om de wedstrijd te starten. Als een ploeg niet aan dat vereiste aantal komt, verliest het de wedstrijd. Er wordt vanaf 1 december wel een afwijking van de regels rond het opstellen van home-grown players toegestaan als de afwezigheden met corona te maken hebben.