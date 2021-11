Eind oktober zette het Oekraïense leger de Turkse drones een eerste keer in om een Russische Howitzer in de Donbas te vernietigen. — © Nina Liashonok/belga

Het Westen maakt zich grote zorgen over een Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Maar Moskou is op zijn beurt bezorgd dat Oekraïne zou kunnen pogen de controle te heroveren over het separatistische oosten.