Houthalen-Helchteren

De illegale sigarettenfabriek die maandag in Houthalen-Zuid werd opgerold, is dit jaar al de negende in ons land, en de derde in onze provincie. “Uit internationaal onderzoek blijkt dat de schaal van de fraude steeds groter wordt en dat zien we ook aan de productiecapaciteit”, zegt Ellen Thewissen die voor tabaksfabrikant Philip Morris de namaakhandel bestrijdt.