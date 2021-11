Het Overlegcomité zit woensdag samen, maar de verdeeldheid over de maatregelen was zelden zo groot. Zo stelt de GEMS zelfs een ingrijpende maatregel voor waar de adviseurs zelf aan lijken te twijfelen. Worden we weer verplicht thuis te werken? Komt er een mondmaskerplicht voor kinderen? En moeten zelftesten ons nachtleven redden?