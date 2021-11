Slagbomen blijven dicht maar vrouw met kind op de arm steekt toch spoorweg over: “Ze brengen eigen leven in gevaar”

In de Hullekenstraat in Sint-Gillis staken meerdere personen dinsdagochtend de treinsporen over terwijl de slagbomen gesloten waren. Er was een technisch defect, waardoor het licht bijna 40 minuten op rood bleef. Toch waagden drie mensen, onder wie een vrouw met een kind op de arm, de levensgevaarlijke oversteek.

Drie volwassenen en een kind staken dinsdagochtend rond 10.30 uur de spoorwegovergang in de Hullekenstraat in Sint-Gillis over. Ze werden gefilmd door een automobilist die voor de gesloten slagbomen stond te wachten. “Rond 10 uur was er een storing tussen Dendermonde en Londerzeel aan een sensor die aangeeft of een trein al dan niet gepasseerd is”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. “Drie overwegen bleven daardoor een tijdlang gesloten. Een technische ploeg ging direct ter plaatse en na exact 39 minuten was het probleem opgelost. Uit veiligheid bleven de drie overwegen dicht.”

Zo lang wilden de spoorlopers, onder wie een vrouw met een kind op de arm, blijkbaar niet wachten. “Ik kan begrijpen dat het frustrerend is, maar een gesloten spoorweg oversteken is verboden. Als spoorweg beheerder sensibiliseren we daar zeer vaak. Mensen die het doen brengen hun eigen leven in gevaar. Je kan nooit weten of er een trein zal passeren. Deze keer lag het treinverkeer stil, maar elke week is er toch minstens één ongeval aan een overweg en elke maand valt er een dode aan een spoorwegovergang. Het feit dat er een moeder met een kind op de arm bij is, is echt wel een slecht voorbeeld. Die mensen begingen een zeer zware verkeersovertreding.”

Zware boetes

De Spoorwegpolitie, de lokale politie en Securail organiseren regelmatig controleacties. Het betreden van het spoorwegdomein is een overtreding van vierde categorie met mogelijk onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor een periode van drie tot zes maanden en een boete van 300 euro, 500 euro in geval van recidivisme. Overtredingen aan overwegen kunnen boetes opleveren van 320 tot 4.000 euro en een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar.

De beelden van de spoorlopers in de Hullekenstraat in Sint-Gillis worden overgemaakt aan de politie.