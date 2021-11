U bent niet onzichtbaar in verduisterde bioscoopzalen. Camera’s kunnen meekijken, ook in Limburg. — © Shutterstock

Genk/Lanaken/Maasmechelen/Lommel/Koersel/Hasselt

Denkt u dat niemand u nog ziet als het licht in de bioscoopzaal dooft? In Amerika blijken infraroodcamera’s de bezoekers in de gaten te houden in de verduisterde zalen. Hoe zit dat in Limburg?