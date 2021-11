Kenny De Ketele wil laatste Zesdaagse van Gent absoluut winnen: “Openingsavond zal veel duidelijk maken”

Kenny De Ketele (36) begint vanavond aan zijn allerlaatste Zesdaagse van Gent. Samen met Robbe Ghys start hij er bovendien als topfavoriet voor de eindzege. De twee wonnen de laatste Gentse zesdaagse, die van 2019. De Ketele rijdt na Gent nog één zesdaagse, in Rotterdam. Dan stopt de Gentenaar, die in ‘t Kuipke zegevierde in 2011 (met Robert Bartko), 2014 (met Jasper De Buyst), 2017 (met Moreno De Pauw) en 2019 (met Robbe Ghys), er definitief mee. In tegenstelling tot veel andere deelnemers aan de Gentse zesdaagse reden De Ketele en Ghys de Driedaagse van Kopenhagen niet.

“Ik moest tijdens de Driedaagse van Kopenhagen naar een cursus om de functie van sportdirecteur te kunnen waarnemen”, legde De Ketele uit. “Bovendien opteerde Robbe Ghys voor iets meer rust in aanloop naar een zware Gentse zesdaagse. Blijkbaar is het in Kopenhagen ook al redelijk lastig geweest. Ik volgde die bewuste cursus via mijn huidig team Sport Vlaanderen-Baloise. Misschien dat ik volgend wegseizoen al enkele keren kan meegaan als tweede, gediplomeerde, sportdirecteur. Mijn grootste hoop is nog steeds om bondscoach van de pisteploeg te worden. Tot op heden verkeer ik hierover nog in het ongewisse.”

Samen met Robbe Ghys voert Kenny De Ketele het lijstje aan met de namen van kandidaat winnaars van de Gentse zesdaagse.

“Het deelnemersveld dit jaar is heel sterk”, vervolgde De Ketele. “Samen met Robbe Ghys ben ik titelverdediger. Ik ben er zeker klaar voor op de speciale baan die in ‘t Kuipke ligt. Ik verwacht zeer veel tegenstand van de wereldkampioenen, Michael Morkov en Lasse Norman Hansen, en de Europese kampioenen, Yoeri Havik en Jan Willem van Schip. Ik denk dat de eerste avond al veel zal onthullen wie allemaal kans maakt op de eindzege.”

Het is afwachten ook hoe de sfeer zal zijn in ‘t Kuipke. Waar anders een pak mensen op het middenplein zorgden voor een bijzondere typische ambiance in Gent, heersen er nu strenge coronamaatregelen.

“Uiteindelijk mogen we niet vergeten dat de Zesdaagse van Gent een sportevenement is. Ik weet dat velen komen voor de ambiance. Bij deze wil ik hen vriendelijk uitnodigen toch af te komen en te kijken hoe er gestreden wordt op de piste. De laatste edities verliepen bijzonder spannend. Iedere sportliefhebber moet dit toch kunnen appreciëren? Ga tussendoor eens een pintje drinken, maar laat dit jaar de sport primeren. Vergeet niet dat er vorig jaar niets was. Als die maatregelen ervoor zorgen dat wij kunnen sporten en ons ding kunnen doen, is dat schitterend. Kom toch maar netjes genieten in ‘t Kuipke. Het zal sowieso de moeite zijn.”