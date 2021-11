Premier De Croo geen voorstander van verplichte vaccinatie

Bij verschillende partijen zijn de voorbije dagen de geesten gerijpt om een inenting tegen Covid-19 te verplichten. Volgens de premier is dat een vals goed idee. “Het is gemakkelijk op papier, maar hoe doe je dat in de praktijk? Als iemand geen vaccin wil, wat doen we dan? Gaan we die dwingen?”, verklaarde de premier dinsdag aan verschillende media.

De Croo heeft geen weet van andere Europese landen, en bijna geen enkel daarbuiten, die verplicht vaccineren. “We moeten de mensen met cijfers overtuigen. Een gevaccineerde persoon heeft elf keer minder kans om in het ziekenhuis te belanden. Dat zijn de feiten en ze zijn overtuigender dan een verplichting.”