Benedict Cumberbatch en Jesse Plemons schitteren in Jane Campions geweldige (anti)western ‘The Power of the Dog’. — © Netflix

Met ‘The Power of the Dog’ bereikt Jane Campion een nieuw hoogtepunt in haar carrière - en maakt ze de beste film van het jaar. Zoals in ‘The Piano’, de film waarmee ze de Gouden Palm won, graaf ze diep in de ziel van haar personages.