Gevangenisbruid geeft toe messteken gegeven te hebben aan ex-vriend, die later overleed

Op het proces voor het hof van assisen in Leuven tegen Kristel Appelt (28) en Björn De Candt (31) zijn op dinsdag de beschuldigden ondervraagd geweest. Beide beklaagden gaven toe verantwoordelijk te zijn voor de dood van slachtoffer Andy Vandereyt (30), anders dan tijdens de verhoren. Appelt is in onze provincie vooral bekend door de helikopterkaping , waarmee haar echtgenote, Tongenaar Mike G., haar wilde bevrijden uit de gevangenis.

Vandereyt kwam om het leven op 2 december, na een steekpartij die plaatsvond rond 3.30 uur in de Diestestraat in Aarschot. Vijftien messteken moest hij incasseren van De Candt en Appelt, na een dag lang ruzie maken met Appelt, toen zijn (ex-)vriendin. Vandereyt overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

LEES OOK. Tongenaar Mike G. krijgt vijf jaar cel voor helikopterkaping om gevangenisbruid te bevrijden

De relatie tussen Vandereyt en Appelt was al veel langer gewelddadig, bleek uit het verhoor van Appelt. “Hij had al voor mij gestaan met een koevoet, een heggenschaar, een voorhamer, ...”, vertelde ze. Ze zei ook dat ze elkaar allebei al eerder hadden gestoken met messen. Die ochtend waren ze ook nog gelukkig samen, maar in de loop van de dag bleek dat Vandereyt loog tegen haar.

Björn De Candt. — © BELGA

Oliedom

Via sms’en en telefoongesprekken, respectievelijk 234 en 53 stuks, bleven ze elkaar verwijten. Tijdens de zitting verklaarde Appelt dat ze bang was van Andy. Desondanks bleef ze stoer doen en hem uitdagen, wat voorzitter van het hof Peter Hartoch niet begreep: “Dat is toch oliedom?”, aldus Hartoch.

Wanneer bleek dat Vandereyt aangekomen was in Aarschot, na veel vragen van Appelt, vertrokken de twee beschuldigden samen om hem te confronteren. Aangekomen aan de Diestsestraat zou Appelt onverwacht een slag gekregen hebben van Vandereyt. Appelt herinnerde zich verder niets van de feiten, De Candt slechts het einde: “Ik weet dat ik voorovergebogen over hem stond en mijn mes uit zijn hoofd probeerde trekken.” Beide beschuldigden gaven wel toe de feiten gepleegd te hebben.

LEES OOK. Hoe gevangenisbruid het leven van drie mannen compleet veranderde

Appelt baseerde zich daarbij op de beelden die gemaakt werden van de feiten, die op woensdag getoond zullen worden aan de jury. Tijdens het eerste proces, in februari, ontkende Appelt nog de feiten, tot die beelden getoond werden.

Onlogisch

Gevraagd naar waarom hij meegegaan was met Appelt, zei De Candt dat hij hoopte de ruzie te kunnen doen bedaren of Appelt te beschermen als die aangevallen zou worden door Vandereyt. “Meegaan is misschien het domste besluit dat ik ooit gemaakt heb.” Na de feiten wandelde hij weg en even later liet hij een voicemail achter bij Appelt waarin hij haar vroeg of ze Vandereyt al tegengekomen was.

Eerder de avond had Appelt al twee keer gebeld naar de nooddiensten. In die telefoongesprekken had ze laten uitschijnen dat ze erg bang was voor Vandereyt en verklaarde ze dat ze al benaderd was door hem in Aarschot. Na de feiten belde ze opnieuw en zei ze dat Andy aangevallen was door lokale jongens. Het gesprek werd afgesloten met Appelt die begon te roepen en riep dat Andy opnieuw bij haar was.

Op de zitting erkende ze dat ze toen loog zodat de politie sneller zou komen. Ze was namelijk bang dat Vandereyt haar iets zou aandoen en zou zich veiliger gevoeld hebben als de politie onderweg was. Dat ze ondanks haar angst toch de confrontatie opzocht, bleef voorzitter Hartoch onlogisch vinden.