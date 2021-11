Derde marathon in acht weken is raak: Bocholtenaar Stef Simons wint in Maastricht

Stef Simons heeft er een huzarenstukje opzitten. In acht weken tijd liep de Bocholtenaar drie marathons: de Maasmarathon in Visé, die van Amsterdam en tenslotte de marathon van Maastricht. Niet om te sloffen, want telkens dook de kinesist onder de 2u30. De kers op de taart plaatste hij zondag met winst in de marathon van Maastricht. “Toch zou ik het niemand aanraden”, zegt de Forrest Gump van Noord-Limburg.