Titelverdediger Daniil Medvedev blijft ook na thriller foutloos op ATP Finals

Titelverdediger Daniil Medvedev (ATP 2) heeft dinsdag ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen op de ATP Finals in Turijn. De Rus haalde het met 6-3, 6-7 (3/7) en 7-6 (8/6) van de Duitser Alexander Zverev (ATP 3), de kampioen van 2018.

De twee tenoren stonden voor de elfde keer tegenover elkaar. Ze hielden elkaar tot vandaag perfect in evenwicht (5-5), al had Medvedev wel de laatste vier confrontaties gewonnen, waaronder die onlangs op de Masters in Parijs.

Medvedev had in zijn eerste wedstrijd van de rode groep de Pool Hubert Hurkacz (ATP 9) verslagen en heeft zijn ticket voor de halve finales nu bijna beet.

Zverev zag in zijn eerste match thuisspeler Matteo Berrettini (ATP 7) opgeven. De Italiaan is inmiddels wel voldoende hersteld van zijn buikspierblessure om dinsdagavond Hurkacz partij te geven.

In de groene groep won de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic maandag van de Noor Casper Ruud (ATP 8) en was de Rus Andrey Rublev (ATP 5) te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4).