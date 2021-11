Hanne Mestdagh moest niet lang zoeken naar haar nieuwe club: Belgian Cat gaat aan de slag in Polen

De Belgian Cat gaat namelijk aan de slag bij AZS UMCS Lublin, de nummer twee uit de Poolse competitie. Mestdagh trekt naar de club als medische joker om de Italiaanse Martina Fassina te vervangen. Lublin speelt ook in de FIBA EuroCup en telt daarin 2 overwinningen en 2 nederlagen.

De West Vlaamse ‘shooter’ zette tien dagen geleden een punt achter haar avontuur bij Gran Canaria, voor wie ze Namen na vier jaar verliet. Het klikte gewoon niet.

“Je zou denken dat ze in een topcompetitie als de Spaanse professioneler werken dan bij ons”, stelde de Belgian Cat. “Maar dat was niet het geval bij mijn club. De visie was: harder trainen dan anderen. Zo stond ik tot zes uur per dag op het veld, terwijl er geen medische staf of fysiotherapeut voorhanden was. Er werd ook niet tactisch gespeeld. Het was veel 1 tegen 1, terwijl ik het moet hebben van een ploegmaat die mij vrijspeelt door een pass of een screen te zetten. Soms vroeg ik me zelfs af of ze wel wisten wie ik was. Of ze ooit een video van mij bekeken hadden.”