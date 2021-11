Titelstrijd in Formule 1 steeds bitsiger: Mercedes wil herziening na uitblijven straf voor Max Verstappen na dit manoeuvre

Mercedes en Red Bull blijven elkaar vliegen afvangen in de strijd om de wereldtitel. Mercedes heeft laten weten protest aan te tekenen tegen het uitblijven voor een straf van Max Verstappen in Brazilië.

Teams hebben de mogelijkheid om een herziening aan te vragen, als er nieuw bewijs zou zijn dat op het moment zelf niet beschikbaar was voor de wedstrijdleiding. In ronde 48 van de Braziliaanse Grand Prix gingen Verstappen en Hamilton samen van de baan, nadat de verdedigende Nederlander aan de binnenkant later remde, naar eigen zeggen op de limiet zat qua gripniveau en zijn auto toen naar buiten liet uitlopen. Daarop kwamen beide coureurs buiten de baan terecht en behield Verstappen uiteindelijk de leiding. Elf ronden later passeerde Hamilton hem alsnog en won de race.

De stewards besloten snel geen straf uit te delen, maar beschikten toentertijd niet over bijvoorbeeld alle zogeheten on board-beelden. Op die beelden is overigens duidelijk te zien dat Verstappen niet richting Hamilton stuurt, maar wat last lijkt te hebben van onderstuur.

Mercedes zal willen aansturen op een tijdstraf voor Verstappen. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas eindigde slechts drie seconden achter de Nederlander als derde.

Eerder dit seizoen liep een ’Right of Review’ van Red Bull, na de crash van Verstappen op Silverstone na een duel met Hamilton, op niets uit.