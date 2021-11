COLUMN Francis Masure: Kittelorig

Kittelorig, wederom een prachtig woord uit ons rijk Nederlands taallandschap. Het werd mij aangereikt door Jos Lacroix, die het gebruikte over bepaalde reacties op een artikel van hem. Het was nochtans een positief artikel over ons asielcentrum, maar dat ligt nog steeds heel gevoelig in Sint-Truiden. Vandaar de, volgens Jos, kittelorige reacties. Maar hij heeft wel een punt. Mensen reageren tegenwoordig vaak (te) lichtgeraakt, evolutiegewijs zijn de tenen des mensen sinds enkele generaties blijkbaar veel langer geworden, zodanig dat er al eens vlugger op getrapt wordt. De ‘woke’ generatie is somtijds heel creatief in het vinden van onderwerpen die zeer gevoelig liggen. Het is op de tenen lopen om niemand voor de kop te stoten en niet makkelijk om iedereen gelukkig te maken.

En mensen gelukkig maken is nochtans het fijnste wat er is. Je wordt er namelijk zelf gelukkig van. Heel toevallig werd ik met deze bewering op een en dezelfde dag, 11 november, drie keer geconfronteerd. Tijdens de kerkdienst ter gelegenheid van wapenstilstand. “Vrede brengen en vrede behouden in je eigen gezin of vereniging, daar worden mensen gelukkig van en het geeft voor jezelf een goed gevoel”, zo preekte de pastoor van Zepperen. Op de receptie na de officiële ceremonies aan de verschillende Truiense herdenkingsmonumenten van de Eerste en Tweede Wereldoorlog maakte ik kennis met onze toekomstige schepen van cultuur Stijn Vanoirbeek. Daar ik zelf bij enkele verenigingen actief ben in Sint-Truiden, vond ik het wel opportuun om een babbeltje te slaan met Stijn. Hij is, naar eigen zeggen, heel begripvol, kan goed luisteren en cijfert zichzelf graag weg voor anderen zodat die er beter, en gelukkiger van worden. En daar wordt hij zelf ook gelukkig van. Onze Zepperse Stijn is dus met andere woorden helemaal niet kittelorig.

En ’s avonds op de opening van het carnavalsseizoen opperde Opper Jo Snijers van de Orde van de Commeduur dat carnaval niets anders is dan mensen gelukkig maken en dat de Orde daar zelf gelukkig van werd. Er waren nochtans nogal wat kittelorige reacties op de 172.000 euro subsidie die het carnavalgebeuren over een periode van drie jaar zal krijgen van Sint-Truiden. Onze stad wil zich niet alleen profileren als hoofdstad van Haspengouw, maar ook als dé carnavalsstad van Limburg. En als we schepen Vautmans mogen geloven, wordt het Truiense carnaval het beste van Europa. “Maar het is misschien wel eigen aan de Vautmansen om lichtelijk te overdrijven”, voegde ze er zelf aan toe. De Orde van de Commeduur kreeg van onze Koning de titel ‘Koninklijk’ opgespeld en dat gouden randje is natuurlijk wel een gouden steuntje in de rug waard.

Het leven is te kort om kittelorig te zijn, maak elkaar gelukkig: je wordt er zelf beter van.