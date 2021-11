Britney Spears drinkt voor het eerst in 14 jaar een glas champagne. Slim drinken: zo hou je je alcoholgebruik onder controle

Veertien jaar lang mocht Britney geen drup alcohol drinken. Dit weekend vierde ze haar vrijheid met een glaasje champagne. Hoe groot is de kans dat Britney na dat ene glas hervalt in haar oude gewoontes? Bestaat er zoiets als gecontroleerd drinken? Wij vroegen het dokter Sigrid Sijthoff, oprichter van de verslavingszorginstelling ‘Kick your habits’ en auteur van het boek ‘Proost!’