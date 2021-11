Marc Van Ranst pas in 2023 voor hof van beroep in Antwerpen wegens laster

Het hof van beroep in Antwerpen gaat zich pas op 14 februari 2023 buigen over de rechtszaak die de Nederlandse coronascepticus Willem Engel heeft aangespannen tegen viroloog Marc Van Ranst wegens laster. Dat werd dinsdag beslist op een inleidende zitting.

Willem Engel had Marc Van Ranst rechtstreeks gedagvaard voor de correctionele rechtbank van Mechelen wegens laster. Engel verweet de viroloog dat die hem zou hebben uitgemaakt voor extreemrechts, virusontkenner en oplichter. De rechter verklaarde zich in augustus onbevoegd, omdat Van Ranst zijn uitspraken op Twitter en in een krant deed, waardoor het om drukpersmisdrijven gaat en die zijn voer voor het hof van assisen.

Engel ging in beroep tegen die uitspraak. De zaak werd dinsdag ingeleid voor het hof van beroep in Antwerpen. Zowel Marc Van Ranst als Willem Engel verscheen er zonder raadsman en ze kregen te horen dat de zaak pas in 2023 behandeld kan worden. “Deze kamer is nu eenmaal overbevraagd”, gaf de voorzitter hen mee. “Dat geeft me genoeg tijd om een nieuwe advocaat te zoeken”, reageerde Engel. Zijn advocaat, Michaël Verstraeten, komt niet meer tussen. “2023! Ik ga een rustig 2022 tegemoet!”, tweette Van Ranst na de zitting.

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is nog een tweede gelijkaardige rechtszaak lopende die Engel tegen Van Ranst heeft aangespannen. Deze keer gaat het om een uitspraak die de viroloog deed in een televisie-interview. Volgens het openbaar ministerie is er echter geen sprake van een misdrijf en dringt de vrijspraak zich op. Het vonnis in die zaak volgt op 9 december.