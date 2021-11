Hij horecaman, zij goudsmidse: met Vill’Artistiek brengen Mario van Herk en Katelijne Sohl hun beider passies onder in een pand. — © Luc Daelemans

Je kan er genieten van een cocktail en een goed gevulde hapjesplank terwijl de goudsmid er haar mooiste creaties maakt. Vill’Artistiek in Lommel is een apart concept waar horeca en ambacht samenkomen.