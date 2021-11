Thierry Neuville staat voor een laatste nummer met zijn Hyundai, Sébastien Ogier wil afscheid nemen met wereldtitel rally

Neuville won in Spanje zijn tweede rally van het seizoen, zijn vijftiende uit zijn carrière. Een zekere zege in Spanje kwam helemaal op het einde nog in het gedrang toen de wagen niet wou starten. “Dat zorgde voor zoveel stress voor, tijdens maar ook na afloop”, zegt Thierry Neuville. “Toen ik aan de finish een interview gaf, kon ik mijn emoties moeilijk onder woorden brengen. Pas uren later kon ik de juiste analyse maken en concluderen dat het een bijzonder succesvol weekend was geweest.”

Vorig jaar eindigde de Rally di Monza voor Neuville op een anticlimax toen zijn wagen in een waterplas tot stilstand kwam. Dit jaar wil hij beter doen.

“Ik heb al enkele keren deelgenomen aan deze rally, zowel in een showrally als vorig jaar toen het de slotwedstrijd van het WRC was”, zegt Neuville. “Ik ken daar de wegen dus redelijk goed. Het zijn vrij unieke klassementsritten met heel veel chicanes en kegels. Dit jaar zijn er eerder meer klassementsritten uitgetekend in de bergen. De ritten op en rond het circuit zijn ook altijd fijn om rijden. Het doel is om dit jaar nog één keer te pushen en mee te doen voor de zege.”

© ISOPIX

Ogier kan carrière in stijl afsluiten

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) kan zondag in stijl afscheid nemen van het WRC. De Fransman, bezig aan zijn laatste volledige seizoen, domineerde het voorbije decennium de rallysport. Bewijs daarvan de zeven wereldtitels. Daar kan zondag een achtste bijkomen. In de titelstrijd heeft hij zeventien punten voorsprong op zijn teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC).

Van 2013 tot 2016 won Ogier vier opeenvolgende titels met de toen ongenaakbare VW Polo WRC. Toen Volkswagen uit het WRC stapte, verhuisde de Fransman naar M-Sport waar hij met de Ford Fiesta WRC twee keer de wereldtitel won. In 2019 stapte hij over naar Citroën, maar de Citroën bleek niet competitief genoeg om mee te strijden voor de wereldtitel. Het plan om afscheid te nemen met een wereldtitel bij het merk waar alles begon, lukte niet. In plaats van te stoppen breide Ogier er nog een jaartje bij. Na zijn zege in Mexico werd, vanwege de coronapandemie, gedurende maanden de pauzeknop ingeduwd. Uiteindelijk werd er een beperkt kampioenschap georganiseerd dat gewonnen werd door Ogier. Vanwege het korte kampioenschap besloot hij ook dit jaar nog een volledig programma af te werken. Zondag kan hij zijn carrière in stijl afsluiten.

“De waarheid is dat ik er niet zo heel veel bij nadenk”, zegt Sébastien Ogier. “Het klopt dat dit voor mezelf en mijn copiloot Julien het einde van een hoofdstuk is. Maar, ik probeer om vanaf donderdag gewoon mijn job te doen. Het doel is om wereldkampioen te worden. Dat is ook de best mogelijke manier om te eindigen. Ik heb alles in handen, maar het is nog niet voorbij. Maar in tegenstelling tot vorig jaar sta ik er nu een pak beter voor. Toen had ik veertien punten achterstand, nu heb ik een voorsprong van zeventien punten. Maar niets is beslist. We moeten gefocust blijven.”

Wanneer hij achteromkijkt is er vooral tevredenheid bij Ogier. “De voorbije jaren waren een fantastische reis. Wanneer ik terugkijk kan ik alleen maar tevreden zijn met wat ik gedaan heb en de cijfers die er zijn. Ik zal in de toekomst nog wel rally’s rijden, maar dat zal anders zijn. Het emotionele gedeelte van de job zal er niet meer zijn.”

De Rally di Monza wordt de 168e rally uit zijn carrière. 53 keer stond hij op het hoogste podium, 7 keer eindigde hij als wereldkampioen. Of Ogier zondag wereldkampioen wordt of niet, het is sowieso een einde van een tijdperk.

© EPA-EFE

Spannende eindstrijd bij rijders en constructeurs

Voor het tweede jaar is Monza het strijdtoneel voor de ontknoping van de wereldtitels in het WRC. Bij de rijders heeft zevenvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) zeventien punten voorsprong op eerste achtervolger en teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC). Bij de constructeurs kan Toyota een nieuwe wereldtitel eigenlijk niet meer ontsnappen.

Monza en niet Japan, zoals eerder gepland, is dit seizoen het eindpunt van het WRC. De wereldwijde pandemie zorgt ervoor dat het WRC, op de rally van Kenia na, een bijna volledig Europees verhaal wordt. De rally van Monza start donderdagavond met een shakedown van iets meer dan vier kilometer.

Verdeeld over drie wedstrijddagen krijgen de deelnemers zestien klassementsritten voor de wielen geschoven. Het worden historische klassementsritten die niet alleen beslissend zijn voor de wereldtitels, maar ook nog eens de laatste zijn van een generatie wagens. Vanaf volgend jaar doen de nieuwe hybride WRC’s hun intrede in het kampioenschap.

De Autodrome Nationale di Monza is ook dit jaar het kloppend hart van deze rally. Op vrijdag worden er twee lussen van drie ritten gereden. Klassementsritten uitgetekend in de buurt van het Comomeer en in de Italiaanse Alpen. De dag eindigt met een avondrit uitgetekend op en naast het circuit van Monza.

Op zaterdag zijn er nog eens zes klassementsritten gepland goed voor een totaal van 108,24 km. Op zondag worden de laatste drie ritten van dit seizoen gereden. De slotrit is meteen ook de powerstage waar de rijders en constructeurs extra punten kunnen verdienen. In het geval van de rijders zou die powerstage misschien nog wel doorslaggevend kunnen zijn. Zondagnamiddag omstreeks 13u15 kennen we de wereldkampioenen bij rijders en constructeurs.

Wat de merken betreft zeggen de cijfers heel veel: Toyota won tot dusver acht van de elf gereden rally’s en heeft in het kampioenschap 47 punten voorsprong op Hyundai, de wereldkampioen van de voorbije twee jaar. Met nog 52 punten te verdienen kan en mag de wereldtitel Toyota haast niet ontsnappen.