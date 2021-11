Vijf bestuurders zonder gordel bij controles

Tijdens het voorbije weekend heeft politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken controles gehouden. Van de 469 gecontroleerden waren er maar 11 in overtreding. Een bestuurder reed door en bleek onder invloed van alcohol te zijn. Een van de gecontroleerden reed onder invloed van amfetamines en THC. Vijf bestuurders kregen een boete voor rijden zonder gordel, een bestuurder is beboet voor een kind zonder correct beveiligingssysteem in de auto en dan was er nog een bestuurder die het rode verkeerslicht negeerde. maw